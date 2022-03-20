Мадридский «Реал» победил во всех последних пяти матчах против «Барселоны»

Центральным матчем двадцать девятого тура испанского чемпионата станет встреча между «Барселоной» и «Реалом». На бумаге фаворитом выглядит «Реал» - лидер чемпионата, на целых двенадцать очков опережающий «Барселону». К тому же, мадридцы выиграли пять последних матчей против каталонского суперклуба - в последний раз они теряли очки в декабре 2019 года, когда «эль класико» завершился нулевой ничьей.

Столь успешной серии против главного соперника у «Реала» не было с промежутка между апрелем 1962 года и февралем 1965 года. когда мадридский клуб выиграл семь матчей кряду у «Барслеоны».