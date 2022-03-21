Стало известно, по какой причине Бэйл пропустил матч с «Барселоной»

Стало известно, почему валлийский полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл пропустил поединок испанского чемпионата с «Барселоной».

По информации Cadena Ser, у 32-летнего валлийского футболиста возникли мышечные проблемы, из-за которых было принято решение не рисковать его здоровьем в матче с каталонцами. Стоит отметить, что Бэйл собирается в ближайшее время сыграть за свою национальную команду в матче против Австрии.

В этом сезоне Гарет Бэйл провёл в испанской лиге лишь четыре матча и отметился одним забитым мячом.