Бускетс: Мы всегда должны думать о завоевании титулов

Испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после разгрома «Реала» оценил шансы своей команды на чемпионский титул в этом сезоне.

Бускетс сказал, что футболисты «Барселоны» прекрасно понимали, что если они будут делать всё правильно, то тогда разгромная победа может случиться. Серхио отметил, что если у каталонской команды будет хотя бы минимальная возможность побороться за титул, то она ей воспользуется. Полузащитник добавил, что «сине-гранатовые» всегда должны думать о завоевании титулов.

Напомним, что «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 4:0.