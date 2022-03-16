У Нико Гонсалеса - новый агент

Талантливый полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес в этом сезоне стремительно ворвался в основной состав клуба, при этом он не забывает развивать свою карьеру и в других направлениях. Так, он подписал новое соглашение с «Барселоной» вплоть до 2024 года, а также сменил своего агента.

Если раньше он работал с людьми, которые представляют интересы Хосепа Гвардиолы, то сейчас, как уточняет El Mundo Deportivo, 20-летний игрок решил доверить развитие своей карьеры знаменитому португальскому агенту Жорже Мендешу, который уже ведет дела других игроков «Барсы» - таких, как Ансу Фати и Алехандро Бальде.