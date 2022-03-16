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Чемпионат Испании. Ла Лига

У Нико Гонсалеса - новый агент

16 Марта 2022 • 00:30 Комментировать
Реал Мадрид
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Барселона
2.08 3.70 3.30
20.03 23:00

Талантливый полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес в этом сезоне стремительно ворвался в основной состав клуба, при этом он не забывает развивать свою карьеру и в других направлениях. Так, он подписал новое соглашение с «Барселоной» вплоть до 2024 года, а также сменил своего агента.

Если раньше он работал с людьми, которые представляют интересы Хосепа Гвардиолы, то сейчас, как уточняет El Mundo Deportivo, 20-летний игрок решил доверить развитие своей карьеры знаменитому португальскому агенту Жорже Мендешу, который уже ведет дела других игроков «Барсы» - таких, как Ансу Фати и Алехандро Бальде.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Нико Гонсалес
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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