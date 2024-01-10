Стало известно, что препятствует переходу Мукиэле из «ПСЖ» в «Баварию»

«Бавария» стремится подписать правого защитника Норди Мукиэле, но не может согласовать с «ПСЖ» некоторые условия сделки.

Мюнхенский клуб рассчитывает арендовать 26-летнего футболиста до конца текущего сезона. По информации журналиста Сабера Десфарже, «ПСЖ» настаивает на включении в сделку обязательства последующего выкупа, в то время «Бавария» хотела бы ограничиться необязательной опцией покупки. Именно этот нюанс мешает сторонам достичь согласия, но переговоры продолжаются.

Норди Мукиэле провёл десять матчей за «ПСЖ» в текущем сезоне, записав себе в актив одну результативную передачу. Стоимость француза, по оценке Transfermarkt, составляет 12 млн евро.