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Отступные в контракте Зиркзее – 40 млн евро, но для «Баварии» прописаны другие условия

21 Декабря 2023 • 23:01 Комментировать
Болонья
...
Аталанта
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23.12 17:00

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее в скором времени может перебраться в один из топ-клубов.

Нидерландский футболист перебрался в «Болонью» из «Баварии» минувшим летом, чтобы регулярно получать игровую практику. 22-летнему форварду удалось преуспеть, и теперь интерес к нему проявляют гранды. По данным инсайдера Фабрицио Романо, ссылающегося на своего коллегу Маттео Моретто, в контракте Зиркзее прописаны отступные в размере 40 млн евро, однако «Бавария» вправе вернуть игрока всего за 20 млн. Кроме того, мюнхенцы получат 50% от суммы трансфера нидерландца, если тот будет продан в другой клуб.

В активе Джошуа Зиркзее восемь забитых мячей и четыре ассиста в 18 матчах нынешней кампании за «Болонью».

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Болонья Бавария Джошуа Зиркзее трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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23:01 · Германия. Бундеслига
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