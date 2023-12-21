Отступные в контракте Зиркзее – 40 млн евро, но для «Баварии» прописаны другие условия

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее в скором времени может перебраться в один из топ-клубов.

Нидерландский футболист перебрался в «Болонью» из «Баварии» минувшим летом, чтобы регулярно получать игровую практику. 22-летнему форварду удалось преуспеть, и теперь интерес к нему проявляют гранды. По данным инсайдера Фабрицио Романо, ссылающегося на своего коллегу Маттео Моретто, в контракте Зиркзее прописаны отступные в размере 40 млн евро, однако «Бавария» вправе вернуть игрока всего за 20 млн. Кроме того, мюнхенцы получат 50% от суммы трансфера нидерландца, если тот будет продан в другой клуб.

В активе Джошуа Зиркзее восемь забитых мячей и четыре ассиста в 18 матчах нынешней кампании за «Болонью».