Нагельсманн определился, кто будет первым номером сборной Германии на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн определился с тем, какой голкипер будет первым номером команды на предстоящем чемпионате Европы, который состоится ближайшим летом.

По информации от издания Bild, основным вратарём «бундестим» на Евро-2024 будет Мануэль Нойер из мюнхенской «Баварии», который ранее вернулся на поле спустя около 11 месяцев отсутствия. Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген будет довольствоваться ролью запасного.

Ожидается, что Нойер вернётся в основной состав сборной уже в ближайшем товарищеском матче против Франции, который состоится в марте.