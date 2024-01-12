На матче «Баварии» и «Хоффенхайма» почтили память Беккенбауэра

На неделе не стало легендарного в прошлом немецкого защитника, а после функционера и футбольного управленца Франца Беккенбауэра. Перед пятничным матчем Бундеслиги между «Баварией» и «Хоффенхаймом» клубы и собравшиеся на стадионе болельщики почтили память одного из самых известных футболистов мирового футбола.

Так, перед стартом игры прошла минута молчания. А ещё в центральном круге растянули огромный баннер в память о «Кайзере Франце».

Также футболисты «Баварии» появились на поле «Альянц Арены» в футболках, на которых изображён Беккенбауэр, а фото подписано словами «Danke, Franz» (Спасибо, Франц).