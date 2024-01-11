В «Баварии» прокомментировали трансфер Дайера

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о подписании центрального защитника Эрика Дайера.

29-летний англичанин перебрался в «Баварию» из «Тоттенхэма», подписав с немецким грандом контракт на полгода.

«Мы рады, что смогли закрыть сделку по Эрику Дайеру. Мы давно рассматривали возможность его подписания в январское окно. Эрик станет ценной частью нашей обороны. Его спортивные навыки и международный опыт помогут команде как на поле, так и в раздевалке», – передаёт Sky Sports комментарии Фройнда.

Эрик Дайер выступал за «Тоттенхэм» с 2014 года. В текущем сезоне игрок лишился места в основном составе «шпор», отыграв лишь четыре матча.