«Дженоа» не дождалась предложения «Баварии» по Дрэгушину, игрок близок к переезду в АПЛ

Итальянская «Дженоа» ждала предложения от мюнхенской «Баварии» по трансферу центрального защитника Раду Дрэгушина. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, клуб из севера Италии не дождался звонка от представителей «Баварии», поэтому переговоры с лондонским «Тоттенхэмом» продвинулись до заключительной стадии.

«Шпоры» договорились с «Дженоа» о трансфере 21-летнего Дрэгушина за 30 миллионов евро. Итальянский клуб также получит на правах аренды до конца сезона молодого защитника Джеда Спенса.

Дрэгушин в этом розыгрыше Серии А отметился двумя голами и одной результативной передачей.