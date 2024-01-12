«Бавария» рассматривает трансфер французского защитника

Правый защитник «Галатасарая» Саша Боэ заинтересовал «Баварию».

Приоритетной целью мюнхенцев остаётся Норди Мукиэле, но в случае неудачного исхода переговоров по футболисту «ПСЖ» гранд Бундеслиги готов переключиться на Боэ, докладывает журналист Флориан Плеттенберг. Отмечается, что контрактные требования 23-летнего игрока не станут для «Баварии» проблемой, чего нельзя сказать о стоимости потенциального трансфера.

Ценник Саши Боэ, по версии экспертов Transfermarkt, составляет 22 млн евро. На латераля также претендует «ПСЖ», рассматривающий воспитанника «Ренна» в качестве замены всё тому же Норди Мукиэле.