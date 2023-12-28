Сане: «Я быстро понял, что между нами с Кейном может образоваться хорошая связка»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане рассказал, как ему удалось наладить взаимопонимание с новичком клуба Гарри Кейном, у которого на счету 21 гол в 15 матчах немецкой Бундеслиги.

«Я быстро понял, что между нами с Кейном может образоваться хорошая связка. У меня возникло это чувство перед нашим первым совместным матчем. Я пристально следил за его карьерой в предыдущие годы и даже играл против него в Английской премьер-лиге. Гарри несколько лет является одним из лучших нападающих в мире с отличным пониманием игры. Кейн также очень нравится мне в личностном плане за пределами поля», – сказал Сане в интервью официальному сайту «Баварии».