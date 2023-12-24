Майер: «Кейн гораздо ценнее Левандовски»

Бывший немецкий голкипер Зепп Майер сравнил Гарри Кейна с Робертом Левандовски.

Английский форвард, проводящий дебютный сезон в Мюнхене, успел отметиться 25 забитыми голами за команду Томаса Тухеля, проведя всего 21 матч во всех турнирах.

«Кейн показывает исключительно качественную игру, я едва нахожу слова. Его особенность в том, что он также работает на команду, ему удалось с лёгкостью вписаться в «Баварию». Он невероятно хорош для Бундеслиги. Я считаю, что Кейн гораздо более ценен для «Баварии», чем в своё время был Левандовски», – заявил в интервью Sport1 Майер.

Напомним, что Роберт Левандовски выступал за «Баварию» с 2014 по 2022 год. В активе поляка 344 гола в 375 матчах за немецкий гранд.