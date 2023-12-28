Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сане сравнил Тухеля с Гвардиолой

28 Декабря 2023 • 14:24 Комментировать
Манчестер Сити
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.07 X 12.00 2 26.00
30.12 18:00

Нападающий «Баварии» Лерой Сане сравнил тренера мюнхенского клуба Томаса Тухеля с Хосепом Гвардиолой, под руководством которого ранее выступал за «Манчестер Сити».

«Томас Тухель определённо входит в число лучших тренеров планеты, как и Хосеп Гвардиола. Успех обоих наставников говорит сам за себя. Я всё ещё благодарен Гвардиоле за всё. Теперь я счастлив работать под руководством другого топового тренера, коим является Тухель», – цитирует Сане официальный сайт «Баварии».

Напомним, под руководством Гвардиолы Сане дважды становился чемпионом Англии. Тухель возглавил «Баварию» весной этого года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Томас Тухель Лерой Сане ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Декабря
14:24
Сане сравнил Тухеля с Гвардиолой
12:56
«Манчестер Сити» может усилить интерес к Киммиху
03:55
«Манчестер Сити» набрал 11 очков в АПЛ-2023/24, уступая по ходу матчей, что уже больше, чем за весь прошлый сезон
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
28.12.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.55 3.45 2.75
Видео
28.12.23 в 23:15
Арсенал Арсенал
Вест Хэм Вест Хэм
1.42 4.80 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Декабря
16:00 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Райс столкнулся с давлением из-за суммы трансфера, но он великолепно справляется»
15:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» придётся подождать с трансфером Осимхена до лета
15:28 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» готовит предложение по Тодибо
15:21 · Англия. Премьер-лига
​Названы самые дорогие защитники в мире
15:03 · Англия. Премьер-лига
«Хетафе» готов обновить свой трансферный рекорд и купить Гринвуда за 50 миллионов евро
14:59 · Англия. Премьер-лига
​Аллегри выбрал между Хёйбьергом и Филлипсом
14:39 · Англия. Премьер-лига
Агент подтвердил переход Эчеверри в «Манчестер Сити»
14:24 · Англия. Премьер-лига
Сане сравнил Тухеля с Гвардиолой
14:07 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыт секретный пункт из сделки по выкупу Рэтклиффом акций «Манчестер Юнайтед» 2
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Байер» будет блокировать любые попытки топ-клуба АПЛ приобрести Инкапье
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбирает усиление из пяти игроков - среди них Лаутаро и Осимхен
13:58 · Англия. Премьер-лига
Онана получил вызов на Кубок Африки
13:49 · Англия. Премьер-лига
​Глейзеры заработают больше 1,3 миллиарда фунтов в сделке с Рэтклиффом
13:46 · Англия. Премьер-лига
Невилл - об игроке «Арсенала»: «Он чем-то похож на Руни и Тевеса»
13:30 · Англия. Премьер-лига
​Известен срок контракта Эчеверри с «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем