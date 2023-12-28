Сане сравнил Тухеля с Гвардиолой

Нападающий «Баварии» Лерой Сане сравнил тренера мюнхенского клуба Томаса Тухеля с Хосепом Гвардиолой, под руководством которого ранее выступал за «Манчестер Сити».

«Томас Тухель определённо входит в число лучших тренеров планеты, как и Хосеп Гвардиола. Успех обоих наставников говорит сам за себя. Я всё ещё благодарен Гвардиоле за всё. Теперь я счастлив работать под руководством другого топового тренера, коим является Тухель», – цитирует Сане официальный сайт «Баварии».

Напомним, под руководством Гвардиолы Сане дважды становился чемпионом Англии. Тухель возглавил «Баварию» весной этого года.