Дайер – о переходе в «Баварию»: «Это сбывшаяся мечта»

Новичок «Баварии» Эрик Дайер высказался о своём переходе.
Англичанин заключил с мюнхенским грандом договор, действующий до конца текущего сезона. Ранее 29-летний центральный защитник выступал за «Тоттенхэм».
«Переход в «Баварию» – сбывшаяся мечта. Каждый с детства мечтает однажды сыграть за такой клуб.
У «Баварии» невероятная история, это один из величайших клубов мира. Я хочу помочь команде благодаря своей универсальности в защите.
С нетерпением жду встречи с новыми одноклубниками и болельщиками. На мой взгляд, «Альянц Арена» – один из лучших стадионов в мире», – приводит Sky Sports слова Дайера.
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