Дайер – о переходе в «Баварию»: «Это сбывшаяся мечта»

Новичок «Баварии» Эрик Дайер высказался о своём переходе.

Англичанин заключил с мюнхенским грандом договор, действующий до конца текущего сезона. Ранее 29-летний центральный защитник выступал за «Тоттенхэм».

«Переход в «Баварию» – сбывшаяся мечта. Каждый с детства мечтает однажды сыграть за такой клуб.

У «Баварии» невероятная история, это один из величайших клубов мира. Я хочу помочь команде благодаря своей универсальности в защите.

С нетерпением жду встречи с новыми одноклубниками и болельщиками. На мой взгляд, «Альянц Арена» – один из лучших стадионов в мире», – приводит Sky Sports слова Дайера.