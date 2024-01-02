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Пальинья хочет перейти в «Баварию», мюнхенский клуб планирует потратиться на другого игрока

02 Января 2024 • 21:17 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
12.01 22:30

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья по-прежнему рассчитывает перебраться в «Баварию».

Немецкий гранд едва не подписал португальца прошлым летом, но трансфер сорвался в последний момент. Клуб сохранил интерес к опорному хавбеку, и тот надеется, что в январе сможет завершить переход. Тем не менее, как сообщает журналист Кристиан Фальк, сейчас у «Баварии» другие планы: руководство мюнхенцев предпочитает приберечь средства на центрбека «Барселоны» Рональда Араухо, которого очень хочет видеть в команде Томас Тухель. Если же сделка по уругвайцу не состоится, в «Баварии» будут выбирать между двумя опорниками – Пальиньей и Мартином Субименди («Реал Сосьедад»).

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Барселона Реал Сосьедад Рональд Араухо Жоау Пальинья Мартин Субименди трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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