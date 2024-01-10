«Бавария» нацелилась на перспективного форварда из Швеции

Центральный нападающий шведского АИКа Юна Куси-Асаре может продолжить карьеру в «Баварии». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, мюнхенский клуб уже предложил АИКу четыре миллиона евро, однако шведский коллектив ответил отказом. По данным инсайдера, АИК хочет заработать на продаже 16-летнего футболиста шесть миллионов евро.

Отмечается, что в гонке за молодого таланта могут принять участие ПСВ, «Брюгге» и ряд других клубов.

В этом сезоне Куси-Асаре сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет 300 тысяч евро.