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«Бавария» готова предложить за Варана 20 миллионов евро

28 Декабря 2023 • 10:50 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Юнайтед
1 2.95 X 3.60 2 2.30
30.12 20:30

Мюнхенская «Бавария» готова раскошелиться на трансфер центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана, у которого летом заканчивается контракт. По информации от издания Sport, немцы готовы заплатить за 30-летнего француза 20 миллионов евро компенсации.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не хочет терять Варана посреди сезона. Тем не менее, футболист может согласиться на уход, если на «Олд Траффорд» ему не гарантируют стабильной игровой практики.

Напомним, Варан проводит свой третий сезон за «Манчестер Юнайтед» после трансфера из мадридского «Реала». В Англии Рафаэль выиграл один трофей – Кубок лиги в прошлом сезоне.

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