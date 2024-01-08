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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хендерсон предложил свои услуги двум немецким клубам

08 Января 2024 • 15:57 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
12.01 22:30

Бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон предложил свои услуги сразу двум немецким клубам. Речь идёт о мюнхенской «Баварии» и леверкузенском «Байере». По информации от Talksport, 33-летний англичанин хотел бы перейти в одну из этих команд.

Сообщается, что полузащитник отчаянно хочет вернуться в Европу, так как остался разочарован своим переездом в «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии. Напомним, Джордан лишь минувшим летом покинул «Ливерпуль».

Ранее сообщалось о том, что Хендерсон готов изучить варианты для возвращения в Английскую премьер-лигу. Игрока недавно связывали с лондонским «Челси».

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БАВАРИЯ ХОФФЕНХАЙМ
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