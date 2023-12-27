Трансфер Пальиньи в «Баварию» под угрозой срыва

Переход опорного полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи в «Баварию» может не состояться. Об этом сообщает Bayern News.

По данным источника, неубедительная игра хавбека в первой части сезона заставляет «Баварию» задуматься о целесообразности данного трансфера. Как считают многие эксперты, в нынешней кампании португалец не демонстрирует тот уровень игры, который у него был в прошлом сезоне.

Сообщается, что мюнхенский клуб не намерен платить 65 миллионов евро, которые «Фулхэм» требовал от «Баварии» летом.

Ранее появилась информация, что «дачники» готовы отпустить Пальинью зимой за 70 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 хавбек провел 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и стал автором одного ассиста.