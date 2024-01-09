«Бавария» нацелилась на защитника «Ланса»

Мюнхенская «Бавария» продолжает поиски нового центрального защитника. По информации от журналиста Фабрицио Романо, команда Томаса Тухеля добавил в свой шорт-лист Кевина Дансо из французского «Ланса».

Ранее «Бавария» хотела перехватить у «Тоттенхэма» защитника Раду Дрэгушина из «Дженоа», но румынский футболист уже очень близок к переезду в Лондон. Дансо является ещё одним вариантом для мюнхенской команды.

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость 25-летнего Дансо в 22 миллиона евро. Футболист сборной Австрии выступает за «Ланс» с лета 2021 года, когда перебрался из немецкого «Аугсбурга».