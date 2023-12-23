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Зоммер: «У меня были отличные отношения с Нойером»

23 Декабря 2023 • 16:35 Комментировать
Интер Милан
...
Лечче
1 1.25 X 6.30 2 13.00
Через 1 ч. 44 мин.

Вратарь миланского «Интера» Янн Зоммер высказался о своих отношениях с голкипером «Баварии» Мануэлем Нойером. Напомним, когда немец в прошлом сезоне получил серьёзную травму, мюнхенский клуб приобрёл Зоммера у мёнхенгладбахской «Боруссии». Опытный швейцарец отыграл за «Баварию» полгода, после чего перешёл в «Интер».

«У меня были отличные отношения с Нойером. Несмотря на его травму, мы практически каждый день виделись на тренировочной базе. Я очень рад, что Мануэль вернулся на поле и успел себя хорошо проявить. Это очень сложно после травмы», – сказал Зоммер в интервью изданию Bild.

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