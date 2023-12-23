Зоммер: «У меня были отличные отношения с Нойером»

Вратарь миланского «Интера» Янн Зоммер высказался о своих отношениях с голкипером «Баварии» Мануэлем Нойером. Напомним, когда немец в прошлом сезоне получил серьёзную травму, мюнхенский клуб приобрёл Зоммера у мёнхенгладбахской «Боруссии». Опытный швейцарец отыграл за «Баварию» полгода, после чего перешёл в «Интер».

«У меня были отличные отношения с Нойером. Несмотря на его травму, мы практически каждый день виделись на тренировочной базе. Я очень рад, что Мануэль вернулся на поле и успел себя хорошо проявить. Это очень сложно после травмы», – сказал Зоммер в интервью изданию Bild.