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Чемпионат Германии. Бундеслига

Шафферт: «Киммих не смог доказать, что является лидером «Баварии»

28 Декабря 2023 • 17:03 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
12.01 22:30

Вице-президент Немецкого футбольного союза Ральф-Уве Шафферт не думает, что полузащитника Йозуа Киммиха можно назвать лидером мюнхенской «Баварии». Руководитель сборной Германии обсудил этот вопрос с корреспондентом издания HAZ.

- В каком клубе Бундеслиги есть лидер с немецким паспортом?

- Не знаю. Ничего не может прийти в голову.

- Должно быть, Йозуа Киммих является таковым в «Баварии».

- Вы сами сказали – должно быть. К сегодняшнему дню он не смог это доказать.

Напомним, ближайшим летом сборной Германии предстоит сыграть на домашнем чемпионате Европы. В одной группе с немцами сыграют Шотландия, Венгрия и Швейцария.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Йозуа Киммих Ральф-Уве Шафферт ещё теги

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