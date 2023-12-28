Шафферт: «Киммих не смог доказать, что является лидером «Баварии»

Вице-президент Немецкого футбольного союза Ральф-Уве Шафферт не думает, что полузащитника Йозуа Киммиха можно назвать лидером мюнхенской «Баварии». Руководитель сборной Германии обсудил этот вопрос с корреспондентом издания HAZ.

- В каком клубе Бундеслиги есть лидер с немецким паспортом?

- Не знаю. Ничего не может прийти в голову.

- Должно быть, Йозуа Киммих является таковым в «Баварии».

- Вы сами сказали – должно быть. К сегодняшнему дню он не смог это доказать.

Напомним, ближайшим летом сборной Германии предстоит сыграть на домашнем чемпионате Европы. В одной группе с немцами сыграют Шотландия, Венгрия и Швейцария.