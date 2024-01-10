Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о возможном трансфере Киммиха

Нассер аль-Хелаифи высказался на тему возможного перехода в «Пари Сен-Жермен» полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха.

28-летний футболист стал одной из трансферных целей парижского гранда, если верить недавним сообщениям.

«Я уважаю «Баварию», и мне бы не хотелось говорить об игроке другого клуба. Когда нам интересен какой-либо футболист, мы сразу обращаемся к его клубу напрямую», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова президента «ПСЖ».

Контракт Йозуа Киммиха с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость немецкого хавбека оценивается экспертами Transfermarkt в 75 млн евро.