Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Зепп Майер сказал, кто должен быть основным вратарём сборной Германии

25 Декабря 2023 • 11:43 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Барселона
04.01 23:30

Бывший футболист сборной Германии Зепп Майер высказался насчёт того, кто должен быть основным голкипером «бундестим». Бывший вратарь мюнхенской «Баварии» остановил свой выбор на Мануэле Нойере, который относительно недавно вернулся на поле после серьёзной травмы.

«Кто должен быть основным вратарём сборной Германии? Мануэль Нойер. Тер Штеген является хорошим голкипером, но Мануэль находится на пути к возвращению к пиковой форме. В таком случае не может быть сомнений насчёт того, кто должен быть первым номером на чемпионате Европы», – сказал легендарный голкипер в интервью Sport 1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Сборная Германии Мануэль Нойер Зепп Майер Марк-Андре Тер Штеген ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Декабря
12:34
Роберто готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне»
12:22
Бальде интересен трём топ-клубам АПЛ
11:43
Зепп Майер сказал, кто должен быть основным вратарём сборной Германии
00:51
Деку включил четырёх полузащитников в шорт-лист «Барселоны»
00:12
«Барселона» определилась с ценником Левандовски
24 Декабря
22:54
«Барселона» предложила 4 млн евро за 17-летнего полузащитника
21:28
«Атлетико» не одобряет продление аренды Фелиша в «Барселоне»
14:47
«Манчестер Сити» хочет минимум 30 миллионов евро за Канселу
14:31
«Барселона» может перехватить Мбаппе у «Реала»
14:25
Фермин Лопес: «Гави – мой лучший друг»
13:48
Фермин Лопес назвал своего самого сложного соперника
12:02
Левандовски больше не считается неприкасаемым, «Барселона» может продать игрока летом
11:26
«Барселона» не может себе позволить трансфер Эчеверри
11:03
Ромеу потерял доверие Хави, тренер «Барселоны» хочет пригласить нового опорника
10:48
Фермин Лопес назвал самый сложный момент для «Барселоны» в этом сезоне
23 Декабря
15:45
У «Баварии» есть минимальные шансы заполучить Араухо летом
14:16
«Барселона» готова заплатить 25 миллионов евро за Эчеверри
11:50
УЕФА не собирается отстранять «Барселону» от Лиги чемпионов 1
01:12
Хави ждёт, что «Барселона» подпишет нового полузащитника в январе
22 Декабря
23:46
Инсайдер Романо прокомментировал слухи о возможном отказе «Барселоны» от выкупа Фелиша
23:15
Хави предоставил игрокам «Барселоны» дополнительный выходной – названа причина
21:17
«Барселона» собиралась подписать игрока «Тоттенхэма» вместо Фелиша, но Лапорта выбрал португальца
20:55
Хави против выкупа Фелиша 4
21 Декабря
23:45
Романо: «Реал» и «Барселона» не сдадутся в борьбе за создание Суперлиги»
21:51
Стало известно, при каком условии Серхи Роберто останется в «Барселоне»
21:33
Тебас – о финансовом состоянии «Барселоны»: «Клубу потребуется время, чтобы выйти на уровень «Реала»
19:47
Стало известно, когда Роке прибудет в расположение «Барселоны»
11:23
Хави накричал на Левандовски в перерыве матча с «Альмерией» 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАС-ПАЛЬМАС БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 25 Декабря
12:59 · Германия. Бундеслига
Вернер может остаться в «РБ Лейпциге»
11:43 · Германия. Бундеслига
Зепп Майер сказал, кто должен быть основным вратарём сборной Германии
09:55 · Германия. Бундеслига
Форсберг: «В «РБ Лейпциге» я стал мужчиной»
08:46 · Англия. Премьер-лига
«Реал» или «Манчестер Сити»: назван клуб с самым дорогим составом в мире
00:28 · Германия. Бундеслига
Игрок «Баварии» Кретциг: «Кейн – олицетворение профессионализма»
24 Декабря
23:26 · Германия. Бундеслига
Романо: «Ситуация Дэвиса в «Баварии» по-прежнему сложна, «Реал» скоро начнёт действовать»
22:31 · Германия. Бундеслига
Майер: «Томас Мюллер – это Герд Мюллер современности»
21:37 · Англия. Премьер-лига
Та сделал выбор между «Баварией» и АПЛ слухи
21:07 · Германия. Бундеслига
Майер: «Кейн гораздо ценнее Левандовски»
18:59 · Англия. Премьер-лига
​В топ-5 лигах только три команды в 2023 году проиграли больше матчей, чем «Челси»
17:57 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» определился с ценой Пальиньи
16:57 · Германия. Бундеслига
​Раскрыта позиция Киммиха по будущему
09:08 · Германия. Бундеслига
Бонуччи начал переговоры с итальянским клубом
09:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и ещё три клуба АПЛ интересуются Шешко
23 Декабря
21:55 · Германия. Бундеслига
Итальянский журналист подтвердил интерес «Ромы» к Бонуччи
Все новости
Рекомендуем