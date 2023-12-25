Зепп Майер сказал, кто должен быть основным вратарём сборной Германии

Бывший футболист сборной Германии Зепп Майер высказался насчёт того, кто должен быть основным голкипером «бундестим». Бывший вратарь мюнхенской «Баварии» остановил свой выбор на Мануэле Нойере, который относительно недавно вернулся на поле после серьёзной травмы.

«Кто должен быть основным вратарём сборной Германии? Мануэль Нойер. Тер Штеген является хорошим голкипером, но Мануэль находится на пути к возвращению к пиковой форме. В таком случае не может быть сомнений насчёт того, кто должен быть первым номером на чемпионате Европы», – сказал легендарный голкипер в интервью Sport 1.