Фройнд: «Кейн доказал, что стоит своих денег»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд считает, что нападающий Гарри Кейн оправдал свой ценник в 100 миллионов евро. Напомним, сейчас у Гарри 22 гола в Бундеслиге, что делает 30-летнего англичанина лучшим бомбардиром турнира.

«Я думаю, Кейн доказал, что стоит своих денег. Если все сойдутся во мнении, трансферы подобной стоимости могут произойти и в будущем. Но если сделка не оправдает ожидания, вокруг будет много критики», – цитирует Фройнда издание DAZN.

Напомним, «Бавария» заплатила за Кейна 100 миллионов евро при том, что у игрока оставался один год по контракту с «Тоттенхэмом».