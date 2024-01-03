«Бавария» хочет продлить контракт с Нюбелем

Мюнхенская «Бавария» довольна своим вратарём Александром Нюбелем, который проводит нынешний сезон в составе «Штутгарта» на правах аренды. По информации от журналиста Тоби Альтшуля, команда Томаса Тухеля рассматривает вариант с продлением контракта немца. Действующее соглашение Нюбеля с «Баварией» истекает летом 2025 года.

Отмечается, что в случае продления контракта «Бавария» отдаст Нюбеля в «Штутгарт» ещё на один сезон. В нынешней кампании Александр впечатляет руководство «Баварии» своей игрой за «швабов». Команда Нюбеля располагается на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги.