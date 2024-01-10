«Бавария» нацелилась на правого защитника «Марселя»

Мюнхенская «Бавария» в это трансферное окно может усилиться правым защитником французского «Марселя» Жонатаном Клоссом. По информации от журналиста Сабера Десфарже, команда Томаса Тухеля всерьёз рассматривает вариант с трансфером 31-летнего фуллбека.

Клосс проводит второй сезон за «Марсель» после трансфера из «Ланса» летом 2022 года. «Баварии» сейчас нужен правый защитник, а Жонатан является очень привлекательным вариантом для клуба благодаря своим атакующим навыкам.

В нынешнем сезоне Клосс отметился одним голом и двумя результативными передачами в чемпионате Франции. В предыдущих двух кампаниях Жонатан отдал 20 ассистов в Лиге 1.