Вегхорст: «В «Манчестер Юнайтед» мне приходилось выступать в роли ассистента»

Нападающий немецкого «Хоффенхайма» Ваут Вегхорст оценил период выступлений за «Манчестер Юнайтед». Напомним, нидерландец выступал за команду Эрика тен Хага во второй половине прошлого сезона на правах аренды.

«В Германии и Турции команды играли только на меня, но в «Манчестер Юнайтед» мне приходилось выступать в роли ассистента и заботиться о других. В то же время мне тоже очень хотелось забивать», – цитирует нидерландского форварда Utd Plug.

Вегхорст в нынешнем розыгрыше Бундеслиги отметился всего четырьмя голами. За «Манчестер Юнайтед» Ваут не забил ни одного гола в Английской премьер-лиге.