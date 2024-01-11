Шведский талант перейдёт в «Баварию» — источник

Форвард шведского АИКа Юна Куси-Асаре близок к переходу в мюнхенскую «Баварию».

Журналист Кристофер Мишель сообщает, что 16-летний нападающий, скорее всего, продолжит карьеру в «Баварии», несмотря на то, что ранее АИК отклонил предложение мюнхенцев. По данным источника, на трансфере настаивает агент игрока, ведь он видит большую перспективу Куси-Асаре в «Баварии».

Ранее сообщалось, что немцы предложили АИКу четыре миллиона евро за молодого форварда, но шведский коллектив хочет получить шесть миллионов.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Куси-Асаре в 300 тысяч евро.