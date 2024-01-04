Пере Гвардиола: «Если «Бавария» позвонит Мичелу, я лично отвезу его в Мюнхен на машине»

Председатель правления «Жироны» Пере Гвардиола дал понять, что не станет удерживать главного тренера Мичела, если тому поступит предложение возглавить какой-нибудь топ-клуб.

«Если «Бавария» позвонит Мичелу, я лично отвезу его в Мюнхен на машине. Он заслуживает сам решать своё будущее, мы ему очень благодарны. В случае, если за Мичелом придёт топ-клуб, а он сам захочет уйти, он будет свободен», – цитирует Гвардиолу издание Relevo.

Ранее появилась информация о том, что Мичел отказался возглавлять французский «Лион», который сейчас борется за выживание в Лиге 1. Напомним, «Жирона» сейчас участвует в чемпионской гонке Ла Лиги, разделяя первое место с мадридским «Реалом».