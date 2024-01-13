Тухель — о победе над «Хоффенхаймом»: «Это тот результат, с которого мы хотели начать год»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался после крупной победы своей команды над «Хоффенхаймом» (3:0) в 17-м туре Бундеслиги.

— Это тот результат, с которого мы хотели начать год. У нас была отличная тренировочная неделя, но мы пока не смогли перенести нашу готовность и голод в матчи. Но на игру с «Хоффенхаймом» было приятно смотреть, — приводит слова Тухеля пресс-служба мюнхенцев.

Специалист отметил, что в некоторых моментах «Баварии» сопутствовала удача, команда реализовала свои моменты и не пропустила.

На данный момент «Бавария» занимает вторую позицию в чемпионате Германии, отставая от лидирующего «Байера» всего на одно очко.