Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Сане рассказал, как справляется с критикой

28 Декабря 2023 • 12:17 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
12.01 22:30

Нападающий мюнхенской «Баварии» Лерой Сане рассказал, как справляется с критикой. Напомним, в этом сезоне немец записал на свой счёт 8 голов и 8 ассистов в Бундеслиге. Для сравнения, предыдущий розыгрыш чемпионата Лерой закончил с 8 голами и 7 ассистами.

«В периоды, когда тебя критикуют, всегда хочется преуспеть и выигрывать больше. Важно не напрягаться из-за этого. Вместо этого следует проявить противоположную реакцию: если ты подвергаешь себя слишком сильному давлению, то очень мало что будет получаться. Плохой пас обычно случается, когда вы слишком напряжены, хотите сыграть слишком правильно. Для меня критика – это в первую очередь мотивация», – цитирует Лероя официальный сайт «Баварии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане

Новости по матчу

Сегодня, 28 Декабря
12:56
«Манчестер Сити» может усилить интерес к Киммиху
12:17
Сане рассказал, как справляется с критикой
12:02
Сане: «Надеюсь, смогу сохранить нынешнюю форму до конца сезона»
10:50
«Бавария» готова предложить за Варана 20 миллионов евро
04:04
Дэвису придётся отказаться от более выгодных предложений ради перехода в «Реал»
27 Декабря
21:46
Хамес Родригес: «В Мюнхене очень холодно, иногда я не понимал, что делаю в этом городе»
18:32
«Бавария» готова выложить 20 миллионов евро за Варана
16:23
Трансфер Пальиньи в «Баварию» под угрозой срыва
16:13
«Бавария» изменила трансферную цель
15:45
Агент Йылдыза: «Бавария» слишком поздно предложила клиенту новый контракт»
12:24
Румменигге: «Я сразу был убеждён, что Кейн отлично подойдёт «Баварии»
11:50
Саутгейт: «Кейн и Беллингем отлично играют за свои клубы, это идёт на пользу сборной»
11:36
Де Лигт интересен топ-клубу АПЛ
25 Декабря
16:29
«Бавария» и «ПСЖ» интересовались Салиба, но игрок решил остаться в «Арсенале»
11:43
Зепп Майер сказал, кто должен быть основным вратарём сборной Германии
00:28
Игрок «Баварии» Кретциг: «Кейн – олицетворение профессионализма»
24 Декабря
23:26
Романо: «Ситуация Дэвиса в «Баварии» по-прежнему сложна, «Реал» скоро начнёт действовать»
22:31
Майер: «Томас Мюллер – это Герд Мюллер современности»
21:37
Та сделал выбор между «Баварией» и АПЛ
21:07
Майер: «Кейн гораздо ценнее Левандовски»
23 Декабря
16:35
Зоммер: «У меня были отличные отношения с Нойером»
16:22
Мусиала: «С приходом Кейна у нас появился первоклассный бомбардир»
15:45
У «Баварии» есть минимальные шансы заполучить Араухо летом
15:09
Вегхорст: «Я расплакался, когда агент позвонил и сообщил мне об интересе «Манчестер Юнайтед»
14:56
Вегхорст: «В «Манчестер Юнайтед» мне приходилось выступать в роли ассистента»
14:26
Бывший агент Пальиньи: «Очень жаль, что Жоау не смог перейти в «Баварию» летом»
13:02
Мусиала: «Очень рад, что во мне и в Беллингеме видят будущих обладателей «Золотого мяча»
12:51
Мусиала: «Меня считают главной надеждой сборной Германии на Евро-2024? Это меня очень мотивирует»
01:36
Мусиала высказался о своём будущем в «Баварии»
22 Декабря
02:59
Тухель хочет видеть в «Баварии» защитника «Байера»
21 Декабря
23:01
Отступные в контракте Зиркзее – 40 млн евро, но для «Баварии» прописаны другие условия
21:43
Меньян не торопится отвечать на предложение «Милана», за ситуацией следит «Бавария»
14:46
Румменигге – о Суперлиге: «Никто в Германии никогда не согласится на Суперлигу» 1
13:09
Тухель – о Сане: «После международной паузы его выступления нельзя назвать отличными»
11:42
Тухель: «Мы работаем над новыми трансферами»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ ХОФФЕНХАЙМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Декабря
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Байер» будет блокировать любые попытки топ-клуба АПЛ приобрести Инкапье
13:31 · Германия. Бундеслига
В IFFHS назвали лучшего молодого футболиста мира
13:09 · Германия. Бундеслига
«Лион» и «Марсель» интересуются полузащитником «Байера»
12:57 · Англия. Премьер-лига
Назван самый дорогой вратарь мира - Онана и Куртуа в топ-10
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может усилить интерес к Киммиху
12:17 · Германия. Бундеслига
Сане рассказал, как справляется с критикой
12:02 · Германия. Бундеслига
Сане: «Надеюсь, смогу сохранить нынешнюю форму до конца сезона»
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова предложить за Варана 20 миллионов евро
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готовит предложение на игроку «Манчестер Юнайтед»
09:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбирает из двух форвардов
04:22 · Германия. Бундеслига
Кейн наконец-то переехал
04:04 · Германия. Бундеслига
Дэвису придётся отказаться от более выгодных предложений ради перехода в «Реал»
27 Декабря
23:28 · Германия. Бундеслига
«Милан» сомневается в подписании Гирасси слухи
22:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Ювентус» поборются за хавбека гладбахской «Боруссии»
21:46 · Германия. Бундеслига
Хамес Родригес: «В Мюнхене очень холодно, иногда я не понимал, что делаю в этом городе»
Все новости
Рекомендуем