Нападающий мюнхенской «Баварии» Лерой Сане рассказал, как справляется с критикой. Напомним, в этом сезоне немец записал на свой счёт 8 голов и 8 ассистов в Бундеслиге. Для сравнения, предыдущий розыгрыш чемпионата Лерой закончил с 8 голами и 7 ассистами.

«В периоды, когда тебя критикуют, всегда хочется преуспеть и выигрывать больше. Важно не напрягаться из-за этого. Вместо этого следует проявить противоположную реакцию: если ты подвергаешь себя слишком сильному давлению, то очень мало что будет получаться. Плохой пас обычно случается, когда вы слишком напряжены, хотите сыграть слишком правильно. Для меня критика – это в первую очередь мотивация», – цитирует Лероя официальный сайт «Баварии».