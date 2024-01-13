Дубль Мусиалы помог «Баварии» разгромить «Хоффенхайм»

Вторая часть сезона в Германии стартовала матчем «Бавария» - «Хоффенхайм». В середине первого тайма Джамал Мусиала от правого угла штрафной продвинулся к воротам и в сложной ситуации пробил в дальнюю штангу, от которой мяч срикошетил в сетку. Финальная треть поединка получилась насыщенной событиями. Мусиала был близок к дублю, смещение слева в центр и удар - правая штанга. Конрад Лаймер опасно атаковал, но вратарь сократил дистанцию и парировал угрозу. Тут же Мануль Нойер блеснул реакцией в ответ на удар головой. Еще момент, уже Андрей Крамарич на острие, но выход один на один не реализовал. После скидки Крамарича Максимилиан Бейер бил в падении и попал в перекладину. А вот Мусиала, обыгравшись с Лероем Сане, не простил соперника, поразив ближний угол ворот, - 2:0. Вскоре Гриша Прёмель был удален с поля за вторую желтую карточку. Точку поставил Гарри Кейн на 90-й минуте. Англичанин получил мяч у радиуса штрафной и поразил правый угол ворот.

«Бавария» победила и уступает всего одно очко лидирующему «Байеру». Противник делит шестое место.Протокол игры