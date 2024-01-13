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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дубль Мусиалы помог «Баварии» разгромить «Хоффенхайм»

13 Января 2024 • 00:25 Комментировать
Бавария
3:0
Хоффенхайм
окончен

Вторая часть сезона в Германии стартовала матчем «Бавария» - «Хоффенхайм». В середине первого тайма Джамал Мусиала от правого угла штрафной продвинулся к воротам и в сложной ситуации пробил в дальнюю штангу, от которой мяч срикошетил в сетку. Финальная треть поединка получилась насыщенной событиями. Мусиала был близок к дублю, смещение слева в центр и удар - правая штанга. Конрад Лаймер опасно атаковал, но вратарь сократил дистанцию и парировал угрозу. Тут же Мануль Нойер блеснул реакцией в ответ на удар головой. Еще момент, уже Андрей Крамарич на острие, но выход один на один не реализовал. После скидки Крамарича Максимилиан Бейер бил в падении и попал в перекладину. А вот Мусиала, обыгравшись с Лероем Сане, не простил соперника, поразив ближний угол ворот, - 2:0. Вскоре Гриша Прёмель был удален с поля за вторую желтую карточку. Точку поставил Гарри Кейн на 90-й минуте. Англичанин получил мяч у радиуса штрафной и поразил правый угол ворот.

«Бавария» победила и уступает всего одно очко лидирующему «Байеру». Противник делит шестое место.Протокол игры

 
Бавария3:0Хоффенхайм
(1:0) Мусиала Джамал18'  
(2:0) Мусиала Джамал70'  
(3:0) Кейн Гарри90'  
Нойер МануэльЛаймер Конрад 78' (Горецка Леон ( 78') Упамекано ДайоДе Лигт МаттейсДэвис АльфонсоКиммих ЙозуаГеррейру Рафаэл 78' (Павлович Александр ( 78'  83') Мюллер Томас 73' (Коман Кингсли ( 73') Мусиала Джамал 87' (Чупо-Мотинг Эрик ( 87') Сане Лерой 73' (Тель Матис ( 73') Кейн Гарри
Запасные: Крэтзиг ФрансАсено-Нкили НоэльУльрайх СвенЗвонарек Ловро
Бауманн ОливерКабак ОзанГриллич ФлорианНсоки СтенлиСтах Антон  16'Кадержабек ПавелПрёмель Гриша  42'  74'Крамарич Андрей 79' (Бебу Ила ( 79') Бюльтер Мариус 79' (Тохумджу Умут ( 79') Бейер Максимилиан 84' (Беккер Финн ( 84') Вегхорст Ваут 79' (Сков Роберт ( 79')
Запасные: Акпогума КевинБишоф ТомСалаи АттилаФилипп ЛукаБрукс Джон
12 января. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
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