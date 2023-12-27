Румменигге: «Я сразу был убеждён, что Кейн отлично подойдёт «Баварии»

Член совета директоров мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал выступления нападающего Гарри Кейна в нынешнем сезоне. Летом англичанин перебрался в Мюнхен за 100 миллионов евро из «Тоттенхэма».

«Я сразу был убеждён, что Кейн отлично подойдёт «Баварии». Гарри больше всего впечатляет меня тем, что является командным игроком. Он усердно бежит каждый метр и не видит в этом проблемы. Кейн толкает вперёд других игроков, а голы – это итог качества. Мы очень счастливы игрой Гарри. Мы изначально полагали, что нам не хватает такого игрока, как Кейн, чтобы быть полностью укомплектованными. К сожалению, в прошлом сезоне другие футболисты не смогли компенсировать 40-50 голов, которые Роберт Левандовски гарантировал нам каждую кампанию», – цитирует Румменигге DPA.