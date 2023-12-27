Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Румменигге: «Я сразу был убеждён, что Кейн отлично подойдёт «Баварии»

27 Декабря 2023 • 12:24 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
12.01 22:30

Член совета директоров мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал выступления нападающего Гарри Кейна в нынешнем сезоне. Летом англичанин перебрался в Мюнхен за 100 миллионов евро из «Тоттенхэма».

«Я сразу был убеждён, что Кейн отлично подойдёт «Баварии». Гарри больше всего впечатляет меня тем, что является командным игроком. Он усердно бежит каждый метр и не видит в этом проблемы. Кейн толкает вперёд других игроков, а голы – это итог качества. Мы очень счастливы игрой Гарри. Мы изначально полагали, что нам не хватает такого игрока, как Кейн, чтобы быть полностью укомплектованными. К сожалению, в прошлом сезоне другие футболисты не смогли компенсировать 40-50 голов, которые Роберт Левандовски гарантировал нам каждую кампанию», – цитирует Румменигге DPA.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Карл-Хайнц Румменигге Гарри Кейн ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Декабря
12:24
Румменигге: «Я сразу был убеждён, что Кейн отлично подойдёт «Баварии»
11:50
Саутгейт: «Кейн и Беллингем отлично играют за свои клубы, это идёт на пользу сборной»
11:36
Де Лигт интересен топ-клубу АПЛ
25 Декабря
16:29
«Бавария» и «ПСЖ» интересовались Салиба, но игрок решил остаться в «Арсенале»
11:43
Зепп Майер сказал, кто должен быть основным вратарём сборной Германии
00:28
Игрок «Баварии» Кретциг: «Кейн – олицетворение профессионализма»
24 Декабря
23:26
Романо: «Ситуация Дэвиса в «Баварии» по-прежнему сложна, «Реал» скоро начнёт действовать»
22:31
Майер: «Томас Мюллер – это Герд Мюллер современности»
21:37
Та сделал выбор между «Баварией» и АПЛ
21:07
Майер: «Кейн гораздо ценнее Левандовски»
23 Декабря
16:35
Зоммер: «У меня были отличные отношения с Нойером»
16:22
Мусиала: «С приходом Кейна у нас появился первоклассный бомбардир»
15:45
У «Баварии» есть минимальные шансы заполучить Араухо летом
15:09
Вегхорст: «Я расплакался, когда агент позвонил и сообщил мне об интересе «Манчестер Юнайтед»
14:56
Вегхорст: «В «Манчестер Юнайтед» мне приходилось выступать в роли ассистента»
14:26
Бывший агент Пальиньи: «Очень жаль, что Жоау не смог перейти в «Баварию» летом»
13:02
Мусиала: «Очень рад, что во мне и в Беллингеме видят будущих обладателей «Золотого мяча»
12:51
Мусиала: «Меня считают главной надеждой сборной Германии на Евро-2024? Это меня очень мотивирует»
01:36
Мусиала высказался о своём будущем в «Баварии»
22 Декабря
02:59
Тухель хочет видеть в «Баварии» защитника «Байера»
21 Декабря
23:01
Отступные в контракте Зиркзее – 40 млн евро, но для «Баварии» прописаны другие условия
21:43
Меньян не торопится отвечать на предложение «Милана», за ситуацией следит «Бавария»
14:46
Румменигге – о Суперлиге: «Никто в Германии никогда не согласится на Суперлигу» 1
13:09
Тухель – о Сане: «После международной паузы его выступления нельзя назвать отличными»
11:42
Тухель: «Мы работаем над новыми трансферами»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ ХОФФЕНХАЙМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 18
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Роналду и Месси среди претендентов 8
Первый гол Хёйлунна в АПЛ и дубль Гарначо: «Манчестер Юнайтед» переломил «Астон Виллу» на своём поле 5
«Ювентус» хочет купить звезду «Реала» 5
Связка Рюдигера и Начо не устраивает руководство «Реала», клуб хочет купить нового защитника 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Декабря
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда из Бундеслиги
12:33 · Германия. Бундеслига
Румменигге ответил, есть ли у Кейна шанс побить рекорд Левандовски по голам за сезон в Бундеслиге
12:24 · Германия. Бундеслига
Румменигге: «Я сразу был убеждён, что Кейн отлично подойдёт «Баварии»
11:50 · Германия. Бундеслига
Саутгейт: «Кейн и Беллингем отлично играют за свои клубы, это идёт на пользу сборной»
11:36 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт интересен топ-клубу АПЛ
04:27 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо хочет видеть в «Байере» воспитанника «Реала»
26 Декабря
22:44 · Германия. Бундеслига
«Рома» предложила Бонуччи контракт на полгода
09:09 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ хотят купить Киммиха
25 Декабря
21:58 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал между де Лигтом и Вараном 1 слухи
21:42 · Англия. Премьер-лига
Сане может вернуться в АПЛ – за ним следят три топ-клуба
21:26 · Германия. Бундеслига
​«Реал» выбрал двух звёзд на усиление левого фланга обороны
21:09 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нацелился на топ-игрока
20:44 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» не продаст Араухо «Баварии» даже за огромные деньги
20:23 · Германия. Бундеслига
Бонуччи хочет вернуться в Италию ради Евро-2024
18:18 · Англия. Премьер-лига
​Вернер может вернуться в АПЛ 1 слухи
Все новости
Рекомендуем