Пальинья не является трансферной целью «Баварии» этой зимой

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья может остаться в английской команде.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, сам португалец очень хочет перебраться в Мюнхен, но «Бавария» не спешит приглашать его в свои ряды. Сообщается, что действующий чемпион Германии не рассматривает вариант покупки Пальиньи в зимнее трансферное окно по двум причинам — высокая цена и отсутствие большой необходимости в усилении опорной зоны.

В текущем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.



