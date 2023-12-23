Вегхорст: «Я расплакался, когда агент позвонил и сообщил мне об интересе «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст рассказал о своих эмоциях в тот момент, когда узнал об интересе со стороны манкунианцев. Главный тренер команды Эрик тен Хаг пригласил своего соотечественника на «Олд Траффорд» во второй половине прошлого сезона на правах аренды.

«Мой агент позвонил мне поздно ночью. В тот момент я лежал на кровати со своей маленькой дочерью на руках. Когда мне сказали, что мной интересуется «Манчестер Юнайтед», я буквально сразу расплакался», – цитирует Вегхорста Utd Plug.

Ваут в нынешнем сезоне выступает за немецкий «Хоффенхайм». На счету нидерландца 4 гола в этом розыгрыше чемпионата Германии.