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Агент Йылдыза: «Бавария» слишком поздно предложила клиенту новый контракт»

27 Декабря 2023 • 15:45 Комментировать
Ювентус
...
Рома
30.12 22:45

Агент полузащитника туринского «Ювентуса» Кенана Йылдыза раскритиковал руководство мюнхенской «Баварии», которое ранее позволило молодому турку покинуть клуб на правах свободного агента. Напомним, в июле 2022 года хавбек подписал контракт с «Ювентусом».

«Несмотря на то, что у нас были хорошие отношения с Хасаном Салихамиджичем и Марко Неппе, «Бавария» слишком поздно предложила нам новый контракт. Почему Кенан не остался в Германии и не ушёл в немецкий другой клуб? Не могу это сказать», – признался агент в интервью Tuttosport.

Напомним, в последнем туре Серии А 18-летний Йылдыз забил свой дебютный гол за «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
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