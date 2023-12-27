Агент Йылдыза: «Бавария» слишком поздно предложила клиенту новый контракт»

Агент полузащитника туринского «Ювентуса» Кенана Йылдыза раскритиковал руководство мюнхенской «Баварии», которое ранее позволило молодому турку покинуть клуб на правах свободного агента. Напомним, в июле 2022 года хавбек подписал контракт с «Ювентусом».

«Несмотря на то, что у нас были хорошие отношения с Хасаном Салихамиджичем и Марко Неппе, «Бавария» слишком поздно предложила нам новый контракт. Почему Кенан не остался в Германии и не ушёл в немецкий другой клуб? Не могу это сказать», – признался агент в интервью Tuttosport.

Напомним, в последнем туре Серии А 18-летний Йылдыз забил свой дебютный гол за «Ювентус».