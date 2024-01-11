Стали известны детали трансфера Дайера в «Баварию»

Центральный защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер в ближайшее время пополнит ряды «Баварии».

Сделка уже согласована, официально о трансфере будет объявлено совсем скоро. Как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Флориана Плеттенберга, изначально «Баварии» не придётся платить за переход Дайера. Сумма трансферной компенсации будет зависеть исключительно от количества матчей, которые проведёт англичанин, и его успехов. При этом общая стоимость сделки в любом случае не превысит 3,5 млн евро. 29-летний футболист подпишет контракт до конца сезона с возможностью пролонгации ещё на год.

По информации источника, Эрик Дайер не сможет дебютировать в ближайшем матче «Баварии» против «Хоффенхайма», который состоится в пятницу.