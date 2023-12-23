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У «Баварии» есть минимальные шансы заполучить Араухо летом

23 Декабря 2023 • 15:45 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Барселона
04.01 23:30

Мюнхенская «Бавария» точно не сможет купить центрального защитника «Барселоны» Рональда Араухо в январе. Об этом утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг. Тем не менее, источник в то же время сообщает, что у команды Томаса Тухеля будут минимальные шансы заполучить уругвайца в летнее трансферное окно.

Плеттенберг также добавляет, что трансфер Араухо является мечтой для главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля и спортивного директора Кристофа Фройнда. Мюнхенский клуб готов потратить внушительную сумму для того, чтобы оформить переход уругвайского защитника.

Напомним, отступные в контракт Араухо с «Барселоной» составляют миллиард евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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