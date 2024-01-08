Романо оценил вероятность зимнего трансфера Киммиха в «Манчестер Сити»

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо оценил вероятность трансфера полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха в «Манчестер Сити» в этом месяце. По словам итальянского журналиста, немец точно останется в своём клубе до конца нынешнего сезона. Январский трансфер смотрится крайне маловероятным.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет усилить свою полузащиту 28-летним Киммихом, у которого истекает контракт с «Баварией» летом 2025 года. По окончании нынешнего сезона трансфер смотрится более вероятным, ведь мюнхенцы могут отпустить игрока, учитывая его нежелание подписывать новый контракт.