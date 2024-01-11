Дайер сменил «Тоттенхэм» на «Баварию»

Центральный защитник Эрик Дайер официально перебрался в «Баварию» из «Тоттенхэма».

О переходе англичанина сообщила пресс-служба мюнхенского клуба. 29-летний футболист подписал с грандом Бундеслиги контракт, рассчитанный до конца сезона.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Тоттенхэм» не получит гарантированных выплат от продажи игрока, но при активации различных бонусов стоимость сделки может достичь 3,5 млн евро.

Эрик Дайер выступал за «шпор» с лета 2014 года. В общей сложности защитник провёл за лондонский коллектив 364 матча, отметившись 13 забитыми голами и 12 ассистами. В текущем сезоне воспитанник лиссабонского «Спортинга» принял участие лишь в четырёх поединках команды Анге Постекоглу.