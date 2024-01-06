Тухель: «Зимние трансферы – это всегда сложно»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о ближайших трансферных целях клуба.

В скором времени ряды мюнхенского гранда должны пополнить новые игроки, о чём уже сообщил спортивный директор Кристоф Фройнд. Судя по всему, один из потенциальных новичков – защитник Эрик Дайер из «Тоттенхэма».

«Мы хотели, чтобы подписания были совершены ещё до 2 января, но не видим проблемы. Мы спокойны, и лично я тоже спокоен, поскольку знаю, как трудно совершать трансферы зимой. У многих серьёзных клубов, выступающих в Лиге чемпионов, есть свои цели. Мы ищем кого-то, кто поможет нам стать сильнее», – поведал в интервью DAZN рулевой «Баварии».