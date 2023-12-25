«Бавария» и «ПСЖ» интересовались Салиба, но игрок решил остаться в «Арсенале»

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба был интересен мюнхенской «Баварии» и французскому «ПСЖ». По информации от журналиста Фабрицио Романо, перед подписанием нового контракта с «Арсеналом» Салиба получил предложение от «ПСЖ» и «Баварии». Тем не менее, француз решил отказать заинтересованным клубам и поставить подпись под новым соглашением с «Арсеналом».

Напомним, Салиба в прошлом сезоне пробился в стартовый состав «Арсенала». До этого Вильям выступал на правах аренды за французскую «Ниццу», где сумел себя хорошо проявить.

В этом сезоне Салиба отметился одним голом и ассистом в чемпионате Англии.