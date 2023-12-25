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«Бавария» и «ПСЖ» интересовались Салиба, но игрок решил остаться в «Арсенале»

25 Декабря 2023 • 16:29 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
28.12 23:15

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба был интересен мюнхенской «Баварии» и французскому «ПСЖ». По информации от журналиста Фабрицио Романо, перед подписанием нового контракта с «Арсеналом» Салиба получил предложение от «ПСЖ» и «Баварии». Тем не менее, француз решил отказать заинтересованным клубам и поставить подпись под новым соглашением с «Арсеналом».

Напомним, Салиба в прошлом сезоне пробился в стартовый состав «Арсенала». До этого Вильям выступал на правах аренды за французскую «Ниццу», где сумел себя хорошо проявить.

В этом сезоне Салиба отметился одним голом и ассистом в чемпионате Англии.

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Бавария Арсенал Лондон ПСЖ Вильям Салиба ещё теги

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