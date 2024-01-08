Дрэгушин сделал выбор между «Баварией» и «Тоттенхэмом»

Центральный защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. Напомним, в гонку за 21-летним румыном включилась мюнхенская «Бавария», которая предприняла попытки перехватить игрока у «Тоттенхэма». Лондонцы ещё перед началом трансферного окна определили Дрэгушина своей приоритетной целью в оборону.

По информации от журналиста Дэна Килпатрика, Раду решил принять предложение «Тоттенхэма», так как мечтает выступать в Английской премьер-лиге. Более того, румын считает, что в стане «шпор» у него будет больше шансов играть в стартовом составе.

Сумма трансфера Дрэгушина по версии многих источников оценивается в 30 миллионов евро.