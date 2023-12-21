Румменигге – о Суперлиге: «Никто в Германии никогда не согласится на Суперлигу»

Член совета директоров мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в очередной раз выступил с критикой в адрес европейской Суперлиги. Напомним, турнир сегодня был легализован Европейским судом.

«Никто в Германии никогда не согласится на участие в Суперлиге. Когда нам предложили присоединиться к числу участников турнира, президент Герберт Хайнер сказал: «Никогда. «Бавария» всегда стремится к победам, но хочет побеждать по правилам», – приводит слова Румменигге Managing Barca.

Среди участников Суперлиги сейчас числятся три команды – мадридский «Реал», каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».