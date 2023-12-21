Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Румменигге – о Суперлиге: «Никто в Германии никогда не согласится на Суперлигу»

21 Декабря 2023 • 14:46 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
12.01 22:30

Член совета директоров мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в очередной раз выступил с критикой в адрес европейской Суперлиги. Напомним, турнир сегодня был легализован Европейским судом.

«Никто в Германии никогда не согласится на участие в Суперлиге. Когда нам предложили присоединиться к числу участников турнира, президент Герберт Хайнер сказал: «Никогда. «Бавария» всегда стремится к победам, но хочет побеждать по правилам», – приводит слова Румменигге Managing Barca.

Среди участников Суперлиги сейчас числятся три команды – мадридский «Реал», каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Карл-Хайнц Румменигге Суперлига Европы ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 21 Декабря
14:46
Румменигге – о Суперлиге: «Никто в Германии никогда не согласится на Суперлигу»
11:42
Тухель: «Мы работаем над новыми трансферами»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ ХОФФЕНХАЙМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 21 Декабря
14:46 · Германия. Бундеслига
Румменигге – о Суперлиге: «Никто в Германии никогда не согласится на Суперлигу»
13:09 · Германия. Бундеслига
Тухель – о Сане: «После международной паузы его выступления нельзя назвать отличными»
12:51 · Германия. Бундеслига
«Галатасарай» намерен прервать аренду Анхелиньо
11:50 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда ван де Бек перейдёт в «Айнтрахт»
11:42 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Мы работаем над новыми трансферами»
10:13 · Англия. Премьер-лига
4 немецких клуба хотят купить Санчо
09:10 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал победу «Баварии»
08:59 · Германия. Бундеслига
​Зоммер: «Бавария» дала мне титул чемпиона Германии»
08:58 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо оценил лидерство «Байера» в чемпионате Германии
08:52 · Германия. Бундеслига
Мусиала стал рекордсменом «Баварии» 1
00:49 · Германия. Бундеслига
Суперкомпьютер продолжает не верить в чемпионство «Байера»
00:45 · Германия. Бундеслига
«Байер» установил рекорд немецкого футбола
00:32 · Германия. Бундеслига
«Хайденхайм» вырвал победу в споре с «Фрайбургом»
00:30 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» в компенсированное время отыгрался и обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха
00:28 · Германия. Бундеслига
«Бавария» переиграла «Вольфсбург» со скользким счётом
Все новости
Рекомендуем