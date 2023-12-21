Тухель – о Сане: «После международной паузы его выступления нельзя назвать отличными»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель оценил выступления вингера Лероя Сане после международной паузы в ноябре.

«После международной паузы его выступления нельзя назвать отличными, но я думаю, что это нормально. В матче против «Штутгарта» Лерой был хорош и много работал. Мы играли по схеме 4-4-2 и Сане был вынужден много помогать защите. В целом я считаю, что Сане отлично выступил в первой половине сезона», – сказал Тухель на пресс-конференции после поединка с «Вольфсбургом», который закончился победой «Баварии» 2:2.

На счету Сане 8 голов и 8 результативных передач в этом розыгрыше Бундеслиги в 15 матчах.