«Бавария» близка к трансферу двух игроков

«Бавария» постепенно приближается к трансферу двух игроков. Речь идёт об Эрике Дайере из «Тоттенхэма» и Норди Мукиэле из «ПСЖ». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, обе сделки приближаются к завершению.

Мукиэле должен прибыть в мюнхенскую команду на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа. Француз может закрыть позицию центрального и правого защитника. Трансфер Дайера планируется на постоянной основе, сумма сделки должна составить около 4 миллионов евро, так как у игрока в конце сезона истекает контракт. Англичанин может сыграть в центре обороны и в опорной зоне полузащиты.

Источник также сообщает, что в сделке по трансферу полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи «Бавария» пока не добилась никакого прогресса.