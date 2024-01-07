Дайер ждёт решения руководства «Баварии»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Эрик Дайер продолжает ожидать решения от руководства мюнхенской «Баварии», которая рассматривает англичанина в качестве потенциального усиления.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны согласовали условия контракта, но «Бавария» всё ещё не определилась, стоит ли приглашать 29-летнего англичанина. Отметим, что у Дайера в конце нынешнего сезона заканчивается контракт с «Тоттенхэмом».

Напомним, «Бавария» ищет нового центрального защитника. Дайер чаще привык играть в опорной зоне полузащиты, но также способен закрыть позицию в центре обороны.