«Аль-Хиляль» связался с защитником «Баварии»

Левый защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру стал трансферной целью «Аль-Хиляля».

Португальский игрок пополнил ряды мюнхенцев перед началом текущего сезона, перебравшись из дортмундской «Боруссии» в качестве свободного агента. В первой половине кампании Геррейру испытывал постоянные проблемы с травмами, из-за чего пропустил значительную часть матчей. По информации L'Equipe, 30-летний футболист может покинуть «Баварию» спустя всего полгода после прибытия: интерес к латералю проявляет «Аль-Хиляль», уже связавшийся с португальцем. Саудовский клуб рассчитывает оформить аренду с возможностью выкупа.

В активе Рафаэла Геррейру один забитый мяч в восьми поединках за «Баварию» во всех соревнованиях.